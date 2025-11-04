Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United Kingdom di Thought Machine berkisar dari £58.9K per year untuk IC1 hingga £131K per year untuk IC3. Paket kompensasi yearan median in United Kingdom total £96.9K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Thought Machine. Terakhir diperbarui: 11/4/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
IC1
£58.9K
£56K
£883.1
£2K
IC2
£99.8K
£90.9K
£2.9K
£6K
IC3
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
£ --
£ --
£ --
£ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Thought Machine, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru