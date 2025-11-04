Thought Machine Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in United Kingdom di Thought Machine berkisar dari £58.9K per year untuk IC1 hingga £131K per year untuk IC3. Paket kompensasi yearan median in United Kingdom total £96.9K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Thought Machine. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level Tambah Komp Bandingkan Level

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus IC1 Software Engineer ( Entry Level ) £58.9K £56K £883.1 £2K IC2 £99.8K £90.9K £2.9K £6K IC3 Senior Software Engineer £131K £125K £3.3K £2.4K IC4 Principal Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Lihat 1 Level Lainnya

+ £44.1K + £67.6K + £15.2K + £26.6K + £16.7K Don't get lowballed

Pengajuan Gaji Terbaru

​ Filter Tabel Berlangganan Tambah Tambah Kompensasi Tambah Kompensasi

Perusahaan Lokasi | Tanggal Nama Level Tag Tahun Pengalaman Total / Di Perusahaan Total Kompensasi ( GBP ) Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus Tidak ada gaji yang ditemukan Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutmen? Buat penawaran interaktif

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Thought Machine, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Thought Machine ?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran . Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut → Masukkan Email Anda Masukkan Email Anda Berlangganan Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan Kirim Jabatan Baru