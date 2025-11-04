Direktori Perusahaan
Thought Machine
Rata-rata kompensasi total Kesuksesan Pelanggan in United Kingdom di Thought Machine berkisar dari £112K hingga £159K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Thought Machine. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Rata-rata Kompensasi Total

£127K - £150K
United Kingdom
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
£112K£127K£150K£159K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Thought Machine, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Kesuksesan Pelanggan di Thought Machine in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £158,642. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Thought Machine untuk posisi Kesuksesan Pelanggan in United Kingdom adalah £111,739.

