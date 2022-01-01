Direktori Perusahaan
Thought Machine
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Thought Machine Gaji

Gaji Thought Machine berkisar dari $77,555 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $237,936 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Thought Machine. Terakhir diperbarui: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $238K
Manajer Program Teknis
Median $161K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Manajer Produk
Median $110K
Kesuksesan Pelanggan
$182K
Perekrut
$88K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Thought Machine, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Thought Machine adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $237,936. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Thought Machine adalah $145,990.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Thought Machine

Perusahaan Terkait

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya