Thorogood Analis Data Gaji

Paket kompensasi Analis Data median in India di Thorogood total ₹1.2M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Thorogood. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Paket Median
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹1.2M
Level
L1
Gaji Pokok
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹249K
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
2 Tahun
Apa saja tingkat karir di Thorogood?
Pengajuan Gaji Terbaru
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Analis Data di Thorogood in India mencapai total kompensasi tahunan ₹1,659,481. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Thorogood untuk posisi Analis Data in India adalah ₹1,180,920.

