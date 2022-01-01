Direktori Perusahaan
Thomson Reuters
Thomson Reuters Gaji

Gaji Thomson Reuters berkisar dari $6,509 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $385,000 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Thomson Reuters. Terakhir diperbarui: 9/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Manajer Produk
Product Manager $102K
Director $169K
Desainer Produk
Median $90.3K

Desainer UX

Ilmuwan Data
Median $87.1K
Penjualan
Median $385K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $233K
Peneliti UX
Median $63.7K
Sumber Daya Manusia
Median $372K
Operasi Bisnis
$159K
Analis Bisnis
$24.6K
Pengembangan Bisnis
$122K
Kepala Staf
$164K
Layanan Pelanggan
$6.5K
Analis Data
$17.4K
Manajer Sains Data
$127K
Analis Keuangan
$7.5K
Teknolog Informasi (TI)
$16.8K
Hukum
$118K
Konsultan Manajemen
$96.7K
Pemasaran
$76.4K
Manajer Proyek
$124K
Insinyur Penjualan
$112K
Analis Keamanan Siber
$122K
Arsitek Solusi
$122K
Penulis Teknis
$17.5K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Thomson Reuters is Penjualan with a yearly total compensation of $385,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thomson Reuters is $96,714.

