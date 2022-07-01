Direktori Perusahaan
Think Company
Think Company Gaji

Gaji Think Company berkisar dari $89,445 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $127,400 untuk Manajer Desain Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Think Company. Terakhir diperbarui: 11/20/2025

Desainer Produk
$89.4K
Manajer Desain Produk
$127K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Think Company adalah Manajer Desain Produk at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $127,400. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Think Company adalah $108,423.

Sumber Lainnya

