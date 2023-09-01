Direktori Perusahaan
The Economist
The Economist Gaji

Gaji The Economist berkisar dari $47,509 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $186,961 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan The Economist. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $47.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $187K
Manajer Produk
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Penjualan
$98.5K
Peneliti UX
$91.4K
FAQ

The highest paying role reported at The Economist is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak with a yearly total compensation of $186,961. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The Economist is $98,500.

