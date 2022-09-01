Direktori Perusahaan
The Container Store Gaji

Gaji The Container Store berkisar dari $50,250 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $108,780 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan The Container Store. Terakhir diperbarui: 10/19/2025

Layanan Pelanggan
$50.3K
Analis Keuangan
$71.7K
Manajer Produk
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Insinyur Perangkat Lunak
$109K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di The Container Store adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $108,780. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di The Container Store adalah $81,597.

Sumber Lainnya