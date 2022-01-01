Direktori Perusahaan
The Clorox Company
The Clorox Company Gaji

Gaji The Clorox Company berkisar dari $109,450 dalam kompensasi total per tahun untuk Akuntan di tingkat rendah hingga $236,640 untuk Sumber Daya Manusia di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan The Clorox Company. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $121K
Akuntan
$109K
Pengembangan Bisnis
$161K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Layanan Pelanggan
$117K
Manajer Sains Data
$172K
Sumber Daya Manusia
$237K
Teknolog Informasi (TI)
$131K
Penjualan
Median $165K
Arsitek Solusi
Median $190K
Kapitalis Ventura
$130K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di The Clorox Company, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di The Clorox Company adalah Sumber Daya Manusia at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $236,640. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di The Clorox Company adalah $146,265.

