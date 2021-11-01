Direktori Perusahaan
The Boring Company
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

The Boring Company Gaji

Gaji The Boring Company berkisar dari $89,550 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $230,000 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan The Boring Company. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $230K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Mesin
Median $90K
Ilmuwan Data
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Insinyur Perangkat Keras
$143K
Desainer Produk
$89.6K
Manajer Proyek
$154K
Perekrut
$119K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di The Boring Company adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $230,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di The Boring Company adalah $142,811.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk The Boring Company

Perusahaan Terkait

  • MathWorks
  • Talend
  • MarkLogic
  • The Motley Fool
  • Recurly
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya