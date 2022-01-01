Direktori Perusahaan
Thales
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Thales Gaji

Gaji Thales berkisar dari $20,100 dalam kompensasi total per tahun untuk Teknolog Informasi (TI) di tingkat rendah hingga $176,880 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Thales. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Analis Keamanan Siber
Median $73K
Arsitek Solusi
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Ilmuwan Data
Median $40.2K
Penjualan
Median $161K
Asisten Administratif
$48.8K
Insinyur Dirgantara
$76K
Insinyur Kimia
$20.5K

Insinyur Penelitian

Insinyur Listrik
$66.9K
Insinyur Perangkat Keras
$23.5K
Teknolog Informasi (TI)
$20.1K
Hukum
$64.1K
Insinyur Mesin
$86.5K
Insinyur Optik
$41.9K
Desainer Produk
$175K
Manajer Produk
$65K
Manajer Proyek
$90.8K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$177K
Manajer Program Teknis
$52.7K
Penulis Teknis
$44K
Peneliti UX
$70.7K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

The highest paying role reported at Thales is Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $176,880. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Thales is $65,001.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Thales

Perusahaan Terkait

  • Atos
  • QuEST Global
  • Murex
  • ConvergeOne
  • Modus Create
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya