TG-17 Gaji

Gaji median TG-17 adalah $248,750 untuk Insinyur Perangkat Lunak . Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan TG-17. Terakhir diperbarui: 12/1/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Insinyur Perangkat Lunak
$249K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di TG-17 adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $248,750. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TG-17 adalah $248,750.

Sumber Lainnya

