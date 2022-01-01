Direktori Perusahaan
Texas Instruments
Texas Instruments Gaji

Gaji Texas Instruments berkisar dari $2,448 dalam kompensasi total per tahun untuk Kapitalis Ventura di tingkat rendah hingga $295,470 untuk Hukum di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Texas Instruments. Terakhir diperbarui: 12/1/2025

Insinyur Perangkat Keras
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Insinyur Analog

Insinyur ASIC

Insinyur SoC

Insinyur Hardware Tertanam

Insinyur Perangkat Lunak
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Sistem Tertanam

Insinyur Elektro
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Insinyur Mesin
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Insinyur Manufaktur

Insinyur Desain

Insinyur Test

Insinyur Pemeliharaan

Pemasaran
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Insinyur Kimia
Median $113K

Insinyur Proses

Insinyur Fasilitas

Penjualan
26 $196K
28 $249K

Perwakilan Penjualan Lapangan

Manajer Proyek
Median $185K
Insinyur Penjualan
24 $156K
26 $191K
Desainer Produk
Median $125K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $97.4K
Manajer Program
Median $252K
Analis Bisnis
Median $105K
Pengembangan Bisnis
Median $259K
Teknolog Informasi (TI)
Median $86K
Arsitek Solusi
Median $156K
Akuntan
$45.2K
Manajer Operasi Bisnis
$227K
Analis Data
$86.3K
Ilmuwan Data
$112K
Manajer Fasilitas
$206K
Analis Keuangan
$128K
Desainer Grafis
$106K
Sumber Daya Manusia
$88.9K
Hukum
$295K
Operasi Pemasaran
$45.5K
Insinyur Material
$161K
Manajer Desain Produk
$69.6K
Manajer Produk
$72.8K
Manajer Akun Teknis
$203K
Manajer Program Teknis
$207K
Kapitalis Ventura
$2.4K
Jadwal Vesting

0%

THN 1

0%

THN 2

0%

THN 3

100%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Texas Instruments, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 0% vesting pada 1st-THN (0.00% tahunan)

  • 0% vesting pada 2nd-THN (0.00% tahunan)

  • 0% vesting pada 3rd-THN (0.00% tahunan)

  • 100% vesting pada 4th-THN (100.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Texas Instruments adalah Hukum at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $295,470. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Texas Instruments adalah $124,324.

Sumber Lainnya

