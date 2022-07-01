Testmasters Gaji

Gaji Testmasters berkisar dari $80,400 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $126,439 untuk Ilmuwan Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Testmasters . Terakhir diperbarui: 12/1/2025