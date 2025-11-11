Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack in United States di Tesla berkisar dari $124K per year untuk P1 hingga $282K per year untuk P4. Paket kompensasi yearan median in United States total $221K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tesla. Terakhir diperbarui: 11/11/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham ()
Bonus
P1
$124K
$113K
$10.6K
$308
P2
$193K
$147K
$45.4K
$1.3K
P3
$231K
$171K
$58.9K
$1.4K
P4
$282K
$187K
$93.5K
$1.9K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tesla, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tesla, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.