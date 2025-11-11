Direktori Perusahaan
Tesla
Paket kompensasi Desainer Kegunaan median in United States di Tesla total $200K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tesla. Terakhir diperbarui: 11/11/2025

Paket Median
company icon
Tesla
Product Designer
Los Angeles, CA
Total per tahun
$200K
Level
P2
Gaji Pokok
$200K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
6 Tahun
Pengalaman kerja
6 Tahun
Apa saja tingkat karir di Tesla?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Tesla, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Kegunaan di Tesla in United States mencapai total kompensasi tahunan $435,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tesla untuk posisi Desainer Kegunaan in United States adalah $100,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Tesla

