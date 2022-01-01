Direktori Perusahaan
Tesco
Tesco Gaji

Rentang gaji Tesco berkisar dari $6,071 dalam total kompensasi tahunan untuk Sumber Daya Manusia di ujung bawah hingga $160,217 untuk Desainer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Tesco. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $104K
Manajer Produk
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Ilmuwan Data
Median $91.3K
Manajer Program Teknis
Median $48.2K
Asisten Administratif
Median $30.8K
Penjualan
Median $31.8K
Akuntan
$44.1K

Akuntan Teknis

Pengembangan Bisnis
$100K
Penulis Iklan
$38.5K
Layanan Pelanggan
$32K
Analis Data
$63.7K
Manajer Ilmu Data
$64.2K
Analis Keuangan
$137K
Desainer Grafis
$121K
Sumber Daya Manusia
$6.1K
Teknolog Informasi (IT)
$78.2K
Hukum
$33.7K
Konsultan Manajemen
$85.6K
Desainer Produk
$160K
Perekrut
$47.8K
FAQ

Kõrgeima palgaga roll Tesco on Desainer Produk at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $160,217.
Tesco mediaan aastane kogukompensatsioon on $63,729.

Pekerjaan Unggulan

    Tidak ada pekerjaan unggulan ditemukan untuk Tesco

