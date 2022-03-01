Direktori Perusahaan
Tencent Holdings
Tencent Holdings Gaji

Rentang gaji Tencent Holdings berkisar dari $43,084 dalam total kompensasi tahunan untuk Analis Bisnis di ujung bawah hingga $666,650 untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Tencent Holdings. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Analis Bisnis
$43.1K
Pengembangan Bisnis
$108K
Ilmuwan Data
$63.5K

Teknolog Informasi (IT)
$667K
Hukum
$301K
Manajer Mitra
$158K
Manajer Produk
$55.9K
Insinyur Perangkat Lunak
$102K
FAQ

Tencent Holdings mediaan aastane kogukompensatsioon on $104,824.

