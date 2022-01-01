Direktori Perusahaan
Tenable
Tenable Gaji

Rentang gaji Tenable berkisar dari $43,447 dalam total kompensasi tahunan untuk Ilmuwan Data di ujung bawah hingga $487,775 untuk Manajer Produk di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Tenable. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Manajer Produk
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $149K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Penjualan
Median $170K

Keberhasilan Pelanggan
$214K
Ilmuwan Data
$43.4K
Teknolog Informasi (IT)
$83.6K
Operasi Pemasaran
$67.3K
Desainer Produk
$127K
Perekrut
$140K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$205K
Arsitek Solusi
$276K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Tenable, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Tenable adalah Manajer Produk at the Principal Product Manager level dengan total kompensasi tahunan sebesar $487,775. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Tenable adalah $159,516.

