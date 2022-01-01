Tempus Gaji

Direktori Perusahaan
Rentang gaji Tempus berkisar dari $29,108 dalam total kompensasi tahunan untuk Asisten Administratif di ujung bawah hingga $256,275 untuk Penjualan di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Tempus. Terakhir diperbarui: 8/16/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $185K

Manajer Produk
Median $152K
Asisten Administratif
$29.1K
Analis Bisnis
$68.6K
Layanan Pelanggan
$56.8K
Keberhasilan Pelanggan
$69.7K
Analis Data
$79.6K
Manajer Program
$84.6K
Penjualan
$256K
Analis Keamanan Siber
$140K
Penulis Teknis
$76.4K
Jabatan Anda hilang?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Tempus, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% triwulanan)

FAQ

