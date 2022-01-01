Direktori Perusahaan
Temasek
Temasek Gaji

Rentang gaji Temasek berkisar dari $10,612 dalam total kompensasi tahunan untuk Operasi Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $218,900 untuk Teknolog Informasi (IT) di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Temasek. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $74.8K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Median $112K
Operasi Layanan Pelanggan
$10.6K

Analis Data
$63.7K
Analis Keuangan
$192K
Insinyur Perangkat Keras
$54.4K
Teknolog Informasi (IT)
$219K
Manajer Produk
$31.3K
Manajer Proyek
$29.9K
FAQ

Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Temasek er $63,701.

