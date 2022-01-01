Direktori Perusahaan
TELUS Gaji

Rentang gaji TELUS berkisar dari $10,107 dalam total kompensasi tahunan untuk Layanan Pelanggan di ujung bawah hingga $135,281 untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari TELUS. Terakhir diperbarui: 8/15/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Insinyur Perangkat Lunak Jaminan Kualitas

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Pembelajaran Mesin

Insinyur DevOps

Manajer Produk
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Desainer Produk
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

Desainer Pengalaman Pengguna

Ilmuwan Data
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
L4 $114K
L5 $97.6K
Pemasaran
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Manajer Program
Median $85K
Analis Bisnis
Median $56.2K
Analis Keamanan Siber
Median $76.8K
Analis Data
Median $37.1K
Manajer Ilmu Data
Median $110K
Arsitek Solusi
Median $129K

Arsitek Data

Konsultan Manajemen
Median $95.6K
Operasi Bisnis
$101K
Manajer Operasi Bisnis
$96.9K
Pengembangan Bisnis
$99.3K
Kepala Staf
$92.6K
Penulis Iklan
$88.4K
Layanan Pelanggan
$10.1K
Analis Keuangan
$76.8K
Insinyur Perangkat Keras
$75.2K
Sumber Daya Manusia
$66.4K
Teknolog Informasi (IT)
$11.6K
Operasi Pemasaran
$104K
Insinyur Mekanik
$72.9K
Manajer Desain Produk
$107K
Manajer Proyek
$14.5K
Penjualan
$55.4K
Manajer Program Teknis
$89.6K
Kepercayaan dan Keamanan
$41.7K
Peneliti UX
$88.2K
FAQ

The highest paying role reported at TELUS is Insinyur Perangkat Lunak at the L6 level with a yearly total compensation of $135,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TELUS is $86,649.

