Telia Gaji

Gaji Telia berkisar dari $38,667 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $115,247 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Telia . Terakhir diperbarui: 9/1/2025