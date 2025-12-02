Direktori Perusahaan
Rata-rata kompensasi total Peneliti UX in United States di Teladoc Health berkisar dari $174K hingga $238K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Teladoc Health. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$187K - $226K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$174K$187K$226K$238K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Teladoc Health, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Peneliti UX di Teladoc Health in United States mencapai total kompensasi tahunan $237,800. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Teladoc Health untuk posisi Peneliti UX in United States adalah $174,250.

