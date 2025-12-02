Direktori Perusahaan
Teladoc Health
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Arsitek Solusi

  • Semua Gaji Arsitek Solusi

Teladoc Health Arsitek Solusi Gaji

Paket kompensasi Arsitek Solusi median in United States di Teladoc Health total $305K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Teladoc Health. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Paket Median
company icon
Teladoc Health
Director
Mountain View, CA
Total per tahun
$305K
Level
-
Gaji Pokok
$195K
Stock (/yr)
$75K
Bonus
$35K
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
15 Tahun
Apa saja tingkat karir di Teladoc Health?
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Teladoc Health, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Arsitek Solusi penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Teladoc Health in United States mencapai total kompensasi tahunan $320,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Teladoc Health untuk posisi Arsitek Solusi in United States adalah $291,000.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Teladoc Health

Perusahaan Terkait

  • Clover Health
  • One Medical
  • McKesson
  • Amwell
  • Teladoc
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/solution-architect.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.