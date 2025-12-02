Direktori Perusahaan
Teladoc Health
Teladoc Health Manajer Rekayasa Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak median in United States di Teladoc Health total $270K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Teladoc Health. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Paket Median
Teladoc Health
Software Engineering Manager
Mountain View, CA
Total per tahun
$270K
Level
L3
Gaji Pokok
$210K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$20K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
Apa saja tingkat karir di Teladoc Health?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Teladoc Health, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di Teladoc Health in United States mencapai total kompensasi tahunan $346,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Teladoc Health untuk posisi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in United States adalah $264,104.

Sumber Lainnya

