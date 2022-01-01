Teladoc Health Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Teladoc Health berkisar dari $49,670 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $305,000 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Teladoc Health. Terakhir diperbarui: 9/1/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informatika Kesehatan

Manajer Produk
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $270K
Desainer Produk
Median $163K

Desainer UX

Arsitek Solusi
Median $305K
Pemasaran
Median $98.8K
Layanan Pelanggan
$49.7K
Kesuksesan Pelanggan
$109K
Perekrut
$199K
Penjualan
$294K
Manajer Program Teknis
$204K
Peneliti UX
$206K
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Teladoc Health, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Teladoc Health adalah Arsitek Solusi dengan total kompensasi tahunan $305,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Teladoc Health adalah $178,333.

