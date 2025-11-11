Direktori Perusahaan
Tekion
Tekion Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA) Gaji di India

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA) median in India di Tekion total ₹1.04M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tekion. Terakhir diperbarui: 11/11/2025

Paket Median
company icon
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹1.04M
Level
L2
Gaji Pokok
₹790K
Stock (/yr)
₹253K
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
3 Tahun
Apa saja tingkat karir di Tekion?
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Tekion, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA) di Tekion in India mencapai total kompensasi tahunan ₹2,220,952. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tekion untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA) in India adalah ₹790,138.

