Tekion Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Bengaluru

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Bengaluru di Tekion berkisar dari ₹2.01M per year untuk L1 hingga ₹7.22M per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹4.06M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tekion. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level Tambah Komp Bandingkan Level

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus L1 Associate Software Engineer ( Entry Level ) ₹2.01M ₹1.73M ₹243K ₹34.8K L2 Software Engineer ₹2.73M ₹2.25M ₹465K ₹14K L3 Senior Software Engineer ₹4.68M ₹3.87M ₹816K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹6.34M ₹5.28M ₹1.01M ₹53.8K Lihat 1 Level Lainnya

+ ₹5.01M + ₹7.69M + ₹1.73M + ₹3.02M + ₹1.9M Don't get lowballed

Pengajuan Gaji Terbaru

​ Filter Tabel Berlangganan Tambah Tambah Kompensasi Tambah Kompensasi

Perusahaan Lokasi | Tanggal Nama Level Tag Tahun Pengalaman Total / Di Perusahaan Total Kompensasi ( INR ) Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus Tidak ada gaji yang ditemukan Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Rekrutmen? Buat penawaran interaktif

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham Options Di Tekion, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Tekion ?

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran . Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut → Masukkan Email Anda Masukkan Email Anda Berlangganan Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan Kirim Jabatan Baru