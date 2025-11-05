Kompensasi Desainer Produk in Greater Bengaluru di Tekion berkisar dari ₹1.18M per year untuk L1 hingga ₹3.93M per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Greater Bengaluru total ₹3.81M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tekion. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tekion, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)