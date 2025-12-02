Direktori Perusahaan
Techstars
Techstars Konsultan Manajemen Gaji

Rata-rata kompensasi total Konsultan Manajemen in United States di Techstars berkisar dari $132K hingga $188K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Techstars. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$150K - $171K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$132K$150K$171K$188K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di Techstars?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Konsultan Manajemen di Techstars in United States mencapai total kompensasi tahunan $188,210. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Techstars untuk posisi Konsultan Manajemen in United States adalah $132,385.

