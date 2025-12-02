Direktori Perusahaan
TechnipFMC
TechnipFMC Penjualan Gaji

Rata-rata kompensasi total Penjualan in Colombia di TechnipFMC berkisar dari COP 56.42M hingga COP 80.1M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total TechnipFMC. Terakhir diperbarui: 12/2/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$16.1K - $19.1K
Colombia
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$14.2K$16.1K$19.1K$20.2K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Apa saja tingkat karir di TechnipFMC?

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di TechnipFMC in Colombia mencapai total kompensasi tahunan COP 80,103,614. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TechnipFMC untuk posisi Penjualan in Colombia adalah COP 56,420,806.

Sumber Lainnya

