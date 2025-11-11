Direktori Perusahaan
Teamworks Insinyur Data Gaji

Paket kompensasi Insinyur Data median in Canada di Teamworks total CA$214K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Teamworks. Terakhir diperbarui: 11/11/2025

Paket Median
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Total per tahun
CA$214K
Level
hidden
Gaji Pokok
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Bonus
CA$3K
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
0-1 Tahun
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Data di Teamworks in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$281,646. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Teamworks untuk posisi Insinyur Data in Canada adalah CA$204,288.

