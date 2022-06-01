Direktori Perusahaan
Tealium
Tealium Gaji

Gaji Tealium berkisar dari $81,216 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $254,592 untuk Analis Keamanan Siber di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Tealium. Terakhir diperbarui: 9/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $81.2K
Kesuksesan Pelanggan
$122K
Desainer Mode
$99.5K

Teknolog Informasi (TI)
$85K
Manajer Produk
$151K
Analis Keamanan Siber
$255K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$179K
Arsitek Solusi
$144K
FAQ

The highest paying role reported at Tealium is Analis Keamanan Siber at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $254,592. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tealium is $132,814.

