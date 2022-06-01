Direktori Perusahaan
Teads Gaji

Gaji Teads berkisar dari $56,915 dalam kompensasi total per tahun untuk Pemasaran di tingkat rendah hingga $248,750 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Teads. Terakhir diperbarui: 9/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $77.7K

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Ilmuwan Data
$74.9K
Pemasaran
$56.9K

Manajer Mitra
$111K
Manajer Produk
$114K
Penjualan
$249K
FAQ

A função com maior remuneração reportada na Teads é Penjualan at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $248,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Teads é $94,147.

