TDK Gaji

Gaji TDK berkisar dari $15,672 dalam kompensasi total per tahun untuk Ilmuwan Data di tingkat rendah hingga $256,275 untuk Insinyur Material di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan TDK. Terakhir diperbarui: 9/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Keras
Median $156K

Insinyur ASIC

Insinyur Perangkat Lunak
Median $166K

Insinyur Machine Learning

Insinyur Mesin
Median $170K

Ilmuwan Data
$15.7K
Teknolog Informasi (TI)
$122K
Insinyur Material
$256K
Desainer Produk
$88.5K
Manajer Produk
$106K
Manajer Proyek
$56.4K
Manajer Program Teknis
$218K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di TDK adalah Insinyur Material at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $256,275. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TDK adalah $138,853.

