TDCX
TDCX Gaji

Gaji TDCX berkisar dari $11,390 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $42,870 untuk Penjualan di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan TDCX. Terakhir diperbarui: 9/20/2025

$160K

Penjualan
Median $42.9K
Asisten Administratif
$26.3K
Analis Bisnis
$33.6K

Pengembangan Bisnis
$30K
Layanan Pelanggan
$23.6K
Operasi Layanan Pelanggan
$28.6K
Teknolog Informasi (TI)
$14.7K
Pemasaran
$37.2K
Operasi Pemasaran
$36.5K
Perekrut
$11.4K
Insinyur Perangkat Lunak
$15.1K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di TDCX adalah Penjualan dengan total kompensasi tahunan $42,870. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TDCX adalah $28,558.

