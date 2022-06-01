Direktori Perusahaan
TD SYNNEX
TD SYNNEX Gaji

Gaji TD SYNNEX berkisar dari $47,678 dalam kompensasi total per tahun untuk Pengembangan Korporat di tingkat rendah hingga $179,100 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan TD SYNNEX. Terakhir diperbarui: 9/20/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $155K
Analis Bisnis
$51.8K
Pengembangan Bisnis
Median $78K

Pengembangan Korporat
$47.7K
Analis Keuangan
$53.9K
Teknolog Informasi (TI)
$69.3K
Desainer Produk
$97K
Manajer Produk
$69.8K
Manajer Program
$58.6K
Penjualan
$50K
Insinyur Penjualan
$99.5K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$179K
Manajer Program Teknis
$61.8K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di TD SYNNEX adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $179,100. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di TD SYNNEX adalah $69,345.

Sumber Lainnya