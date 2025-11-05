Direktori Perusahaan
Tata Group Ilmuwan Data Gaji di Greater Bengaluru

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Greater Bengaluru di Tata Group total ₹1.46M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Group. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
Total per tahun
₹1.46M
Level
Senior Consultant
Gaji Pokok
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Tata Group?
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Group, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Tata Group in Greater Bengaluru mencapai total kompensasi tahunan ₹1,511,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Group untuk posisi Ilmuwan Data in Greater Bengaluru adalah ₹1,455,538.

Sumber Lainnya