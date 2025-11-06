Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Mexico di Tata Consultancy Services berkisar dari MX$259K per year untuk C1Y hingga MX$939K per year untuk C5. Paket kompensasi yearan median in Mexico total MX$698K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
C1Y
MX$259K
MX$256K
MX$3.4K
MX$0
C1
MX$517K
MX$511K
MX$0
MX$6.2K
C2
MX$670K
MX$655K
MX$0
MX$15K
C3A
MX$847K
MX$836K
MX$0
MX$10.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru