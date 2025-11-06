Tata Consultancy Services Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater London Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater London Area di Tata Consultancy Services berkisar dari £46.5K per year untuk C2 hingga £74.9K per year untuk C4. Paket kompensasi yearan median in Greater London Area total £48K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level Tambah Komp Bandingkan Level

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Entry Level ) £ -- £ -- £ -- £ -- C1 Assistant Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- C2 IT Analyst £46.5K £46.5K £0 £0 C3A Assistant Consultant £54K £54K £0 £1.5 Lihat 4 Level Lainnya

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Tata Consultancy Services ?

