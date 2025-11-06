Tata Consultancy Services Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Ireland

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Ireland di Tata Consultancy Services berkisar dari €47.6K per year untuk C2 hingga €77.9K per year untuk C3A. Paket kompensasi yearan median in Ireland total €69.1K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level Tambah Komp Bandingkan Level

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Entry Level ) € -- € -- € -- € -- C1 Assistant Engineer € -- € -- € -- € -- C2 IT Analyst €47.6K €45.3K €0 €2.3K C3A Assistant Consultant €77.9K €75.5K €0 €2.4K Lihat 4 Level Lainnya

+ €50.8K + €77.9K + €17.5K + €30.6K + €19.3K Don't get lowballed

Pengajuan Gaji Terbaru

Filter Tabel

Perusahaan Lokasi | Tanggal Nama Level Tag Tahun Pengalaman Total / Di Perusahaan Total Kompensasi ( EUR ) Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Tata Consultancy Services ?

