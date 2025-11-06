Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Hyderabad Area di Tata Consultancy Services berkisar dari ₹398K per year untuk C1Y hingga ₹1.48M per year untuk C5. Paket kompensasi yearan median in Greater Hyderabad Area total ₹443K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
C1Y
₹398K
₹395K
₹1.7K
₹867
C1
₹626K
₹622K
₹1.5K
₹2.5K
C2
₹979K
₹961K
₹4.9K
₹13.5K
C3A
₹1.65M
₹1.63M
₹0
₹10.9K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru