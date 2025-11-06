Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Dallas Area di Tata Consultancy Services berkisar dari $80.5K per year untuk C1Y hingga $109K per year untuk C4. Paket kompensasi yearan median in Greater Dallas Area total $95K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
C1Y
$80.5K
$79.2K
$0
$1.3K
C1
$77.4K
$76.2K
$0
$1.3K
C2
$99.1K
$97.4K
$0
$1.7K
C3A
$106K
$103K
$1.5K
$1.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
