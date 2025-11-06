Direktori Perusahaan
Tata Consultancy Services
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Des Moines-Ames Area

Tata Consultancy Services Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Des Moines-Ames Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Des Moines-Ames Area di Tata Consultancy Services total $90K per year untuk C3A. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Entry Level)
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
Assistant Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
IT Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$90K
$90K
$0
$0
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur DevOps

Insinyur Site Reliability

Insinyur Sistem

Pengembang Web

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Tata Consultancy Services in Des Moines-Ames Area mencapai total kompensasi tahunan $90,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Des Moines-Ames Area adalah $90,000.

