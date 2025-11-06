Direktori Perusahaan
Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Brazil di Tata Consultancy Services total R$110K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Paket Median
company icon
Tata Consultancy Services
Software Engineer
hidden
Total per tahun
R$110K
Level
C2
Gaji Pokok
R$110K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$401.4
Lama di perusahaan
2 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Tata Consultancy Services?
Block logo
+R$321K
Robinhood logo
+R$493K
Stripe logo
+R$111K
Datadog logo
+R$194K
Verily logo
+R$122K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Jaringan

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur DevOps

Insinyur Site Reliability

Insinyur Sistem

Pengembang Web

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Tata Consultancy Services in Brazil mencapai total kompensasi tahunan R$177,710. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Brazil adalah R$109,594.

Sumber Lainnya