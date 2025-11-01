Kompensasi Manajer Proyek in India di Tata Consultancy Services berkisar dari ₹1.3M per year untuk C3A hingga ₹3.35M per year untuk C4. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.99M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/1/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹1.3M
₹1.28M
₹0
₹15.3K
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)