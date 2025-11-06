Direktori Perusahaan
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Teknolog Informasi (TI) Gaji di Mexico

Paket kompensasi Teknolog Informasi (TI) median in Mexico di Tata Consultancy Services total MX$244K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Paket Median
company icon
Tata Consultancy Services
IT Support
hidden
Total per tahun
MX$244K
Level
C1Y
Gaji Pokok
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Lama di perusahaan
2-4 Tahun
Pengalaman kerja
2-4 Tahun
Apa saja tingkat karir di Tata Consultancy Services?
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Teknolog Informasi (TI)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Teknolog Informasi (TI) di Tata Consultancy Services in Mexico mencapai total kompensasi tahunan MXMX$8,932,909. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk posisi Teknolog Informasi (TI) in Mexico adalah MXMX$4,664,256.

Sumber Lainnya