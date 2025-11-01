Tata Consultancy Services Teknolog Informasi (TI) Gaji

Kompensasi Teknolog Informasi (TI) di Tata Consultancy Services berkisar dari ₹394K per year untuk C1Y hingga ₹998K per year untuk C3A. Paket kompensasi yearan median total ₹516K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus C1Y ₹394K ₹394K ₹0 ₹0 C1 ₹476K ₹476K ₹0 ₹0 C2 ₹1M ₹888K ₹0 ₹112K C3A ₹998K ₹998K ₹0 ₹0 Lihat 4 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apa jadwal vesting di Tata Consultancy Services ?

