Kompensasi Teknolog Informasi (TI) di Tata Consultancy Services berkisar dari ₹394K per year untuk C1Y hingga ₹998K per year untuk C3A. Paket kompensasi yearan median total ₹516K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
C1Y
₹394K
₹394K
₹0
₹0
C1
₹476K
₹476K
₹0
₹0
C2
₹1M
₹888K
₹0
₹112K
C3A
₹998K
₹998K
₹0
₹0
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Jabatan yang Disertakan

Teknolog Informasi (TI)

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Teknolog Informasi (TI) di Tata Consultancy Services mencapai total kompensasi tahunan ₹1,563,050. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk posisi Teknolog Informasi (TI) adalah ₹514,049.

