Direktori Perusahaan
Tata Consultancy Services
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Keras

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Keras

Tata Consultancy Services Insinyur Perangkat Keras Gaji

Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Keras in India di Tata Consultancy Services berkisar dari ₹209K hingga ₹298K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Tata Consultancy Services. Terakhir diperbarui: 11/1/2025

Rata-rata Kompensasi Total

₹240K - ₹280K
India
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
₹209K₹240K₹280K₹298K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Kami hanya perlu 3 lagi Insinyur Perangkat Keras data gajis di Tata Consultancy Services untuk membuka!

Ajak teman dan komunitas Anda untuk menambahkan gaji secara anonim dalam waktu kurang dari 60 detik. Semakin banyak data berarti wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti Anda dan komunitas kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Kontribusi Gaji Anda

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Tata Consultancy Services, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Keras penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Keras di Tata Consultancy Services in India mencapai total kompensasi tahunan ₹298,172. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Tata Consultancy Services untuk posisi Insinyur Perangkat Keras in India adalah ₹208,976.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Tata Consultancy Services

Perusahaan Terkait

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya